大猩猩經常做出站起身並搥胸的動作，被多數人認為是牠受到挑釁時，以搥打胸膛作為出征的訊號。不過近日有動物學家對此進行研究，發現大猩猩搥胸並不是為了開戰，而是有避戰的作用，另一方面還能吸引雌性，此研究結果也顛覆一般對大猩猩搥胸的印象。

綜合外媒報導，德國馬克斯普朗克演化人類學研究所靈長類動物學家愛德華(Edward Wright)帶領團隊，對盧安達火山國家公園(Volcanoes National Park)的雄性山地大猩猩(Mountain gorilla)進行研究，發現較大隻的大猩猩在敲擊胸部時，比體型較小的同類聲音更大。

山地大猩猩屬於群居動物，由銀背公猩猩所領導，牠們的地位經常遭其他公猩猩挑戰，因此會透過搥打胸部的方式警告對方，聲音甚至能達1公里遠，這種行為並非開戰，而是在傳遞自身的體型、交配狀態與戰鬥能力，發送「警告訊號」讓對手評估是否要戰鬥。

研究團隊認為，體型較大的山地猩猩搥胸聲頻率較低，主要是因為牠們的喉囊較大，而此行為不只有助於評估對手的戰鬥能力，達到避戰的作用，另一方面，雌性大猩猩可能會利用這些信息來尋找伴侶，搥胸行為也能幫助住在茂密森林的大猩猩們互相認識。

不僅如此，研究也發現，大猩猩的搥胸節奏和時間長短、體型無關，體型越大不一定搥越久，每一隻大猩猩的搥胸節奏反而像個體的個性，因此每一隻敲打的模式也都不同，另外公猩猩搥胸時手並非握拳，而是呈現杯狀，才能夠強化聲音的大小。此項研究也被發布在《科學報告》（Scientific Reports），再次顛覆人類對大猩猩的迷思。