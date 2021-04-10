水庫裡竟藏了一座古建築！大陸廣東河源市近日乾旱少雨，導致楓樹壩水庫的水位不斷下降，豈料附近村民意外發現，水庫底下竟露出疑似豪宅的古代建築物，趕緊聯繫相關單位，考古學家還在附近找到古代陶餅，讓不少人驚呼不可思議。

根據《梨視頻》報導，河源市龍川縣近日乾旱少雨，使當地的楓樹壩水庫水位下降，水庫幾乎要見底了，之後附近居民發現，水庫裡似乎有一座建築物，隨即聯繫河源市博物館，影片中可見，古建築的城牆一半已裸露出來，另一半還泡在水裡，看起來像古墓或古代房屋。

河源市博物館館藏研究部主任黃志青表示，在古建築附近還發現13個陶餅，其中11個完整、2個已破損，大小約10公分、9公分、8.5公分，重量約150至250公克，由於目前尚未清洗，因此無法確認陶誁上是否有字，初步觀察可見，上面有好幾個像是鋼印印出來的圈，更提到漢末時期，官員過世便會使用陶餅，作為陪葬祭祀所用。

水庫周圍還發現許多墓與界碑，而此次是河源市首次發現陶餅，主任黃志青指「它們是中原文化和嶺南文化融合的最好證據」。不少網友驚呼「原來水下還藏了不一樣的文化呢」、「原來陶餅在古代是作為官員陪葬和祭祀用品啊」、「這些不起眼的居然是陶餅，還以為就是普通的石頭」、「這個陶餅看起來好療癒，形狀好圓，而且幾乎一模一樣」。