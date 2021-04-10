台灣現行車牌大多是由3個英文字母加上4個數字所組成，有些人為了討吉利，甚至會花錢競標特殊車牌，像是「8888」象徵「發發發發」等諧音車牌。不過日前就有民眾在路上偶然看見一輛黑色轎車，上頭的車牌居然是由一個中文字「使」加上數字「16」所組成，讓他相當困惑，貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，只見一輛黑色轎車的車牌寫著「使16」的字樣，左邊的「使」字底色為紅色，右邊的數字「16」底字則是白色，與一般車牌有十分明顯的差異，讓他不禁好奇「請問這是什麼車牌？」

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「好酷！第一次看到」、「這哪一國的車牌啊？台灣出現的喔」、「感覺是什麼使者在開的車耶」。

不過也有內行人解密，指出這是外國政府駐台灣外交使領館用的車牌，代表處用的是「外」字，大使館用的則是「使」字；另外還有「領」字，提供給領事館的人員使用，但由於台灣目前沒有領事館，因此並沒有車輛正在使用「領」字的車牌。

不少專業網友也跳出解答，「開這種車不用稅金不怕被罰錢」、「不適用台灣交通法規的車，看到請自行迴避」、「無敵車牌，掛了這車牌跟瑪莉歐吃到星星一樣，橫著走！」、「外交大使的車輛跟他國家領土保有同等權利，簡單來說，你撞他的車就相當於日本偷襲珍珠港」、「之前朋友有撞過『外』字車牌，車上的女士好像是某國長官的老婆，我朋友本來想問那位女士有沒有受傷之類的，但她跟警察說身分敏感，所以完全不能跟我朋友交談」。