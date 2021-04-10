影子竟然有自我意識！日前有網友在臉書分享一段影片，只見一隻虎斑貓站在櫃台上，光線正好打在牠身上，後面投射出影子，但詭異的是，影子似乎沒有與牠完全同步，嚇壞不少網友，仔細一看才發現被騙了，櫃台上其實站了兩隻貓。

一名網友在臉書社團「動物梗圖星球」分享一段影片，並寫下「貓：我的影子好像有自己的想法…」，只見一隻虎斑貓站在櫃台上，不斷的左顧右盼，而牠似乎被很強烈的光線照射，身後投射出非常明顯的影子，但詭異的是，影子卻有些慢半拍。

隨後可見，影子突然多出一雙眼睛，這時才發現原來虎斑貓身後的黑影，其實是一隻黑貓，讓不少網友大吃一驚，紛紛表示「我真的以為是影子...」、「整體配合度100分」、「這兩隻貓默契超高，可以組團體出道了」、「黑貓：我不配有名字，只能當影子」、「影子模仿術」、「第一眼嚇到，想說影子怎麼會有眼睛，沒想到是黑貓」。

黑貓給人不吉利的刻板印象，因此有不少人不喜歡養，不過其實黑貓個性非常溫馴，美國加州大學戴維斯分校(University of California, Davis)獸醫專家曾對貓毛色與個性的關聯性進行調查，發現黑貓、灰貓及虎斑貓咪性格比較溫馴，對人與其他貓類較友善，適合家庭飼養，而三色貓相對脾氣較強悍、暴躁，而且難以馴服。