美國一位媽媽日前在網路上分享她5年前產下二兒子的經驗，震驚無數網友，因為孩子當時重達6.5公斤，為了安全起見，直接選擇剖腹生產，院方當時還特別前往小兒科拿來大尺寸的尿布應急，出院當天，孩子甚至穿上原本應該是6個月至9個月大的嬰兒衣服回家。

根據《Mirror》報導，這位美國媽媽在懷孕38週後，經由兩位醫師的協助，以剖腹產的方式生下二兒子，最讓在場的醫護人員震驚的是，孩子出生時的體重竟然達6.5公斤，身長則約60公分，超巨大的身形顯然大過當時所有入住新生兒加護病房的孩子，同時創下該醫院新生嬰兒的紀錄。

她接著提到，兒子因為是巨嬰的關係，新生兒加護病房並沒有適合的尿布和衣服可以替換，院方人員甚至還跑到小兒科拿取更大尺寸的尿布；就連出院時，兒子也因為身形過大，當天身上穿的是設計給6個月至9個月大的嬰兒穿的衣服回家。

女子表示，雖然二兒子出生時體型比一般新生兒都來得大，但是健康狀況良好，如今孩子已經5歲了，不僅個性性活潑，也十分熱愛戶外運動，成長過程與一般孩童無異。

而這段影片曝光後，觀看次數至今已逾2880萬次，不少人全被6.5公斤巨嬰照給嚇到了，紛紛打趣笑說「醫生好像在抱一面榮譽獎牌」、「他可能很快就可以辦信用卡了」。