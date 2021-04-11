有民眾日前到海灘時，發現一隻居住在深海的大王烏賊屍體被沖上岸，立刻通報當地水族館，事後館方曝光了對比照片，和員工對比更顯巨大的驚人體型引起網友們熱議。然而，這其實是一個多月以來，第2次在日本本州日本海沿海發現大王烏賊的屍體，讓不少人相當擔心，這是否是大地震或是其他不幸的預兆。

這隻大王烏賊的體長約2.4公尺，重量約106公斤。(影片來源/YouTube/ANNnewsCH)

綜合日媒報導，本月2日有民眾在新瀉市沿海發現了一隻體長2.4公尺、重達106公斤的大王烏賊，牠一動不動地躺在海灘上，不知道已經死亡多長時間，民眾立刻通報當地水族館，館方也迅速派員工趕往現場，並在當天就將這隻大王烏賊的屍體運回，簡單處理過後於館內限時展出，吸引許多民眾到場觀看。

不過在搬運的過程中，因為大王烏賊的體型太過巨大又沉重，工作人員費了很大的力氣，中途還一度無法將牠的觸手裝進搬運架的袋子內，讓大家都忍不住直呼這是他們所見過最重、最強壯的大王烏賊，「簡直就是大王級別的體重」。

然而在2月28日，有民眾在同樣是本州日本海沿岸的鳥取縣也發現了大王烏賊的屍體被沖上岸，他將照片上傳到推特後，立刻引起網友們熱議，如今該則推文已經超過27萬人按讚。

據悉，大王烏賊是一種生活在太平洋和大西洋深海的烏賊，是世界上最長的無脊椎動物，大王烏賊的平均長度約為2.25公尺，目前發現過體型最大的是在19世紀初的挪威，該烏賊的長度約17公尺，體重重達1噸，體型十分驚人。