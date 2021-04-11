大陸一群攝影師日前到四川唐家河國家級自然保護區拍攝，竟意外拍攝到金鵰提豬在天上飛的罕見景象，還有一片野菜掛在小豬的重點部位，畫面十分逗趣搞笑，然而不久後，這隻小豬就被抓回鳥巢中，成為金鵰全家的大餐。

根據《環球網》報導，一群攝影師近日到四川參加自然教育活動，事發當時他們正位於白熊坪保護站，拍攝該區域坡上成群的羚牛，豈料下秒天空突然有一隻金鵰飛過，攝影師們抬頭仔細一看，才發現牠的腳上抓著一隻小野豬，小豬的下半身還掛著一片野菜，似乎是正吃飯吃到一半就被選作獵物。

不過小豬的體重太重了，金鵰飛到途中有些抓不住，於是停到一旁的懸崖邊休息，之後繼續帶著豬直奔自家鳥巢，和孩子們一同享用這頓豐盛的大餐。攝影師王以彬指出，大家過去都不知道金鵰也會吃野豬，因此都感到相當震撼，直呼這次的經歷「非常驚喜，非常幸運」。

王以彬也透露，園方本來還在思考該如何引進猛獸來控制草食動物的生長數量，現在知道金鵰擁有這個能力和食性之後相當高興。

據悉，金鵰本來就會獵捕和自己體型差不多的動物為食，像是狐狸、山羊、鹿，甚至是狼，不過有時牠們也會失手，偶爾來不及抓住狼頭的時候，就可能遭反咬而喪命，但整體來說，金鵰的狩獵效率還是比一般的猛禽高出許多。