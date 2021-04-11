印尼近日又有一場婚禮引起眾人關注，58歲的老翁原本和一名離婚大媽求愛，結果被對方嫌棄年齡太大而拒絕，沒想到天無絕人之路，大媽的19歲女兒竟自願嫁給他，還曝光了背後的原因，甜喊：「願意照顧他到終老」。

伊拉坦言自己是因為看到波拉年紀大又獨居，有了想照顧他到終老的想法，才答應結婚。(影片來源/YouTube/Tribunnews.com)

綜合印尼媒體報導，58歲的波拉（Bora）一直以來都是單身，日前他看上了離婚大媽，認為對方和自己年齡相仿，且不會有重婚問題而向她求愛，結果對方卻嫌棄他太老而慘遭拒絕。沒想到這件事還有後續發展，大媽的19歲女兒伊拉（Ira Fazilah）竟和波拉看對了眼，主動願意嫁給他。

伊拉坦言，雖然2人的年紀相差39歲，但她覺得波拉年紀這麼大又獨居，讓她產生了想要照顧他到終老的想法。近日他們也在村長的見證下，舉辦了一場風光的婚禮，波拉給出1000萬盧比（約新台幣2萬元）和一公頃的田地作為嫁妝，順利娶回美嬌娘。

該起事件引起當地宗教事務處（Kantor Urusan Agama）關注，官員瓦由丁（Wahyuddin Hakim）表示，波拉和伊拉的婚姻並沒有經過正式登記，因此還不算合法夫妻，這種婚姻在當地被稱作「Nikah siri（沒經過正式登記的宗教習俗婚禮）」，但瓦由丁也指出，2人就算真的結婚了也不會違法，只不過年齡差距實在太大，他本人並不看好。

豈料，近日宗教事務處的負責人哈吉（Haji Abdul Aziz）爆出驚人消息，根據村內牧師提供的資料顯示，伊拉過去曾有過一段婚姻，「伊拉3年前結過婚，當時她還是未成年人，而且也沒有在宗教事務處登記，離婚時間也沒被記錄」，因此官方懷疑伊拉家人是因為害怕之前的事跡敗露，才沒有和宗教事務處報告登記她的第二段婚姻。