雖然今年世界各地的氣候十分異常，但隨著天氣逐漸回暖，代表著春天已經到來。生活在高緯度地區的地區的俄羅斯，儘管現在的最高氣溫只有9度，俄羅斯人依然「脫掉上衣」，參加一年一度的「泳裝滑雪活動」。

根據英國媒體《每日郵報》(Daily Mail)的報導，自2015年開始，索契(Sochi)當地政府為促進度假勝地Rosa Khutor的冬季旅遊，並紀念冬季的結束與春天的到來，特別在Rosa Khutor高山上的滑雪場，舉辦泳裝滑雪音樂嘉年華「BoogelWoogel」，沒想到因此吸引各地民眾爭相報名，漸漸成為當地的特色活動，還曾在2018年時，創下2000名滑雪者一同裝著泳裝急速滑雪的金氏世界紀錄。

今年雖受到新冠肺炎疫情的影響，大型活動接連取消，但「BoogelWoogel」依舊如期於上周三(4/7)盛大展開，活動將持續至周日(4/11)才結束，現場無論是男性還是女性，都在只有9度C的低溫下，紛紛換上泳裝及滑雪設備隨著音樂狂歡滑雪，甚至不少人穿上奇裝異服，或躺在冰冷的雪地中休息吸引目光，看起來完全不怕冷。

網友看了紛紛留言「她們好像都不會冷」、「戰鬥民族就是不一樣」、「換成是我早就冷到受不了了」，不過也有不少人認為「在疫情期間還辦這樣的活動真是不要命」、「現場好像都沒人戴口罩耶」、「難道低溫就不會被感染嗎？」，再度引發熱議。