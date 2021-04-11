家中有養寵物的飼主們，只要遇到「毛小孩」們無端破壞家具，或是隨意便溺都會感到相當頭痛，有些聰明的孩子們還會做出奇特的舉動，讓你不忍心責罵。近日一名網友便在網路上上傳一段家中米克斯「做錯事」的影片，搞笑的反應吸引百萬人瘋傳。

來自愛爾蘭的知名網紅Tadhg Fleming，因經常在網路上分享他與家人的私下生活，以及與家中愛犬的搞笑影片而打開知名度，IG吸引超過67萬人追蹤。

日前Tadhg Fleming再度更新與3隻愛犬的影片，只見影片中，廚房的餐桌下方竟出現尿漬與糞便，讓他氣得直喊「是誰？」，下一秒立即切換到一旁準備逃跑的愛犬，沒想到牠竟定格在原地不敢動彈，就像是雕像一樣，連尾巴都不敢晃一下，以為這樣就沒人發現牠。

Tadhg Fleming之後再度大喊「到底是誰的大便？」，愛犬疑似知道自己做的「壞事」東窗事發，只好轉向主人、對著鏡頭露出尷尬的燦笑，牠還不忘快速的搖著尾巴賣萌，讓Tadhg Fleming又好氣又好笑。

影片PO上網後也吸引超過165萬人觀看，網友紛紛留言「那笑容太賊了」、「標準作賊心虛耶！哈哈」、「狗狗：不妙被抓包！快露出微笑」、「我快被牠給笑死」、「不得不說牠很聰明」、「真不敢相信牠會有這反應」、「真的是一個笑容解決所有事情」。