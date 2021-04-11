在華人的傳統中，結婚時都必須準備金飾送給新人。最近一張新娘戴金飾的照片在Facebook上瘋傳，這名新娘收到了將近90只的龍鳳手鐲，並將它們串成3條「項鍊」掛在脖子上，就連手上也戴著許多金飾，華麗的模樣讓不少網友都看傻了眼，驚呼：「想嫁得好，一定要去健身房練頸椎」。

這組婚禮照片最初是由大陸的婚禮策畫公司分享到微博上，為公司進行宣傳，從照片上可以看到，新娘將所收到的龍鳳手鐲全都串成了「項鍊」，掛在脖頸上，目測大約有80到90只，壯觀的數量幾乎將她的上半身都遮擋住了，不過新娘依舊保持著優雅美麗的笑容，沉浸在新婚的快樂之中。

因為華麗且驚人的龍鳳手鐲，這組照片很快就被轉傳到Facebook上，引起其他國家網友的熱議，大家都非常佩服新娘，就算脖子上掛著沉重的黃金手鐲，仍挺直了腰、表情極其淡定從容，「天啊！她的脖子不會累嗎？」、「請問有人要娶我嗎？我願意戴那幾串黃金項鍊」、「結婚的『負擔』真沉重啊」、「這種金很輕的啦」。

據悉，龍鳳手鐲是傳統中式婚禮的飾物，有著龍鳳呈祥的意涵，必須以「一對」為單位購買；而大陸廣東地區，和新郎新娘比較親的親戚都會贈送給新娘一對龍鳳手鐲，所以當地的婚禮經常會看到新娘手臂、脖子上掛著一大串的手鐲。