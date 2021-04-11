隨著通訊科技的進步，現在幾乎人人都有一支手機，就連小學生也是手機不離身，但這樣的結果可能造成孩子沉迷於虛擬世界中，讓家長感到十分頭痛。近日，河南省一所中學，因收到家長反映在家中管不住孩子玩手機而不念書，因此校方一早便召集了全校學生，在升旗台上砸爛手機，吸引網友熱烈討論。

根據大陸媒體《西安商報》的報導，河南省信陽市中的一間中學校長受訪時表示，日前因收到許多家長反映，孩子下課回家後沉迷玩手機，幾乎快要荒廢了課業，家長們十分擔心孩子無法認真的去準備即將到來的期中考試，因此希望學校幫忙想辦法處理，以方便孩子回家後家長能夠好好教育。

因此校方便在一早，要求學生們帶著手機前往升旗台，在一旁的老師指導下完成「砸手機」的動作，只見影片中10多名學生輪流上台，面有難色的拿著鐵鎚用力敲打手機，直到手機被砸到碎爛為止。校長還在受訪時聲稱「是家長要求，而且學生也贊成」。

影片一出吸引上千名網友留言轉發，紛紛表示「學校以為做了件了不起的事，其實是腦子有病」、「把手機沒收不就得了」、「這是什麼奇怪的操作」、「學校腦子有病，不從問題的根本去解決」、「神經病…主任怎麼不砸自己的手機」、「學生表示無奈」、「最好是學生贊成」、「這到底是什麼迷惑行為」，意外在網路上引起撻伐。