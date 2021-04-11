突然有不明金額匯進自己的戶頭，千萬不能隨便亂花掉！越南一名快遞員最近被告知有人匯了4億到他的戶頭中，嚇得他趕緊和銀行確認這筆可疑的金額，這才得知有一名婦人不小心將40萬匯成了4億，而且當天錯匯的金額甚至高達7億！所幸及時發現，目前這些錢都已經全部歸還。

根據越南媒體報導，快遞員阿泰（Trinh Huu Thai）在本月5日收到銀行傳來的通知，告訴他的戶頭有4億越南盾（約新台幣49萬）入帳，阿泰嚇得立刻向銀行通報這筆可疑的款項，確認是否哪裡出了問題。

經過查證後，發現這筆錢來自於一名同樣居住在胡志明市的41歲婦人，原先她只是想匯出40萬越南盾（490元），結果卻不小心多按了幾個0，但她絲毫沒有察覺自己的錯誤，接著又將原本要匯出的30萬越南盾，匯成了3億元，當天的錯匯金額高達7億元！所幸最後這些款項都被順利收回，婦人對阿泰和另一人的拾金不昧表示相當感謝。

據報導稱，阿泰在29歲那年從高處摔落，不但腿部重傷，記憶也因此受到影響，在1年前他加入了快遞公司，一天薪水20萬越南盾（約新台幣247元），僅足夠填飽一家3口的肚子，但就算如此他也沒有被鉅額的款項給誘惑，快遞公司的經理黃金權（Hoang Kim Quan）對此十分讚賞，大力誇獎阿泰是個誠實、簡樸的人，「我們每個人都愛他」。