許多人看過電影《蜘蛛人》後，都會幻想自己哪一天能夠擁有與電影主角一樣的超能力，不過現實生活中還真的有人能夠像劇中角色一樣徒手攀牆。大陸一名7歲男童，雖看起來身形十分嬌小，卻能快速攀爬2尺高的牆面，讓許多人感到相當吃驚。

根據大陸媒體《西安商報》的報導，住在大陸廣西省河池的一名7歲小男孩，日前因爸爸的好友覃先生到家中探訪時，表演了一段「攀爬技」而受到矚目，影片中小男孩以驚人的速度從沙發上，快速奔向貼滿磁磚的牆壁，下一秒宛如練過輕功一樣，沒幾步便徒手攀向牆壁的頂端讓覃先生相當震驚，趕緊用手機把這個畫面拍下來，上傳到網路上與好友分享，沒想到意外暴紅。

覃先生接受媒體訪問時表示，一開始看到朋友家的小孩，竟然能不費吹灰之力的爬這麼高，也感到十分驚訝，但後來發現他雖個頭嬌小，力氣卻相當的大，不過這即使換成大人，也不一定能爬這麼高。

影片一出也立即吸引網友熱烈討論，紛紛留言「現在的小孩到底吃什麼長大的」、「這小孩厲害了」、「小時候我也會翻跟斗，現在根本GG」、「傳說中的壁虎漫步？」、「我比較想知道他要怎麼下來」、「天生的人才」、 「重點是瓷面摩擦力不小也能上牆，這孩子實在太不科學了」、「雖然很猛但還是要注意安全」、「果然高手在人間」。