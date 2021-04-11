大陸福建竟發現了「恐龍舞池」！去年11月考古學家就在上杭縣龍翔村首次發現240多枚白堊紀晚期的恐龍足跡群化石，沒想到最近又再度找到了364枚同時期的足跡化石，其中200多枚集中在不到100平方公尺的空間內，考古學家將這裡稱作「恐龍舞池」。

這次新發現的足跡中有200多枚集中在不到100平方公尺的地方，在考古界中稱為「恐龍舞池」。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

綜合陸媒報導，考古學家最近在福建上杭縣龍翔村新發現了364枚來自白堊紀晚期的恐龍足跡化石，其中有200多枚都集中在一處不到100平方公尺的清理現場內，這樣的情況被稱作「恐龍舞池」，考古學家推測，這塊空間很可能是恐龍日常生活必經的主要通道之一，或是位在水源地附近。

而相較於去年11月的發現，這次發現了體型更大的蜥腳類恐龍，估計牠的體長可以達到20多公尺。另外，考古學家也在足跡化石處和周邊發現了波痕沉積結構，以及同時期的底棲生物（生活在海底、海床或湖底、河底的生物）潛穴，為當時恐龍的生存環境提供了更多的線索。

加上去年首次發現的240多枚足跡，上杭縣龍翔村已經清理出600多枚足跡化石，新聞曝光後不少網友都異想天開，推測恐龍聚集在這裡的原因：「恐龍這麼懂生活的嗎？」、「群龍亂舞，有畫面了」、「可能在辦相親大會？」。

據悉，「恐龍舞池」一詞源於2008年美國的一次考古，地質學家在亞利桑那州和猶他州的交界處發現了大片的恐龍足跡和龍尾巴拖動的痕跡，據專家估計，這裡至少有1000隻恐龍聚集，並把該處形容成恐龍的「跳舞池」。