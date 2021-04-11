鱷魚體型巨大甚至連人類都可以吞下肚，讓很多人都畏懼不已。近日美國一名獵人捕獲了一隻體長12英尺（約3.65公尺）、體重445磅（約200公斤）的巨鱷，並帶往專業的店家進行剖腹，沒想到竟在牠的肚子中發現了5個狗牌，上方的飼主聯絡方式甚至還能打得通！

根據《福斯新聞》報導，南卡羅來納州的獵人麥克尼利（Ned McNeely）在艾迪斯托河（Edisto River）一處充滿鱷魚的河口獵捕了一隻巨鱷，並將牠帶到當地專門加工野生動物肉品、製作標本的店家「Cordray's」，店家在粉絲專頁上表示，他們通常不會替動物進行剖腹，這次卻特地為麥克尼利破例。

豈料，他們竟在這隻鱷魚的肚子裡發現了5個狗牌、1個子彈殼、1個火星塞以及大量的烏龜殼和幾個山貓爪子，有趣的是，狗牌上飼主的聯絡資訊都還清晰可見，Cordray's的店員甚至還撥通了一支電話，對方透露他24年前確實在獵殺鱷魚的地方失去了心愛的獵犬。

新聞曝光後，不少網友都感到非常震驚，紛紛留言：「所以那些金屬就這樣一直留在牠的胃裡？不會消化嗎？」、「這些狗牌是怎麼做到一直待在牠的胃裡20幾年的？」、「牠絕對是個狗狗殺手」、「這並不少見，鱷魚可以聞到狗的氣味，然後潛伏在水裡等待好時機偷襲」、「這隻鱷魚真的好大！」。