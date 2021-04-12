外星人是否存在一直是人類未解的千古之謎。美國北達科他州近日被目擊到有鑽石形狀的UFO從夜空中緩緩飛過，而且詭異的是，當地附近雖然沒有任何農場，但隔天卻憑空出現了2隻離奇暴斃的乳牛，神奇的巧合掀起網友熱烈討論。

沃林認為UFO上方類似人形的不明物體應該是接近地面時用的導航。(影片來源/YouTube/UFO Sightings Daily)

綜合《衛星通訊社》和《國際財經時報》的報導，UFO獵人沃林（Scott C Waring）近日在YouTube頻道上傳了一段目擊影片，只見監視器清楚拍到了，凌晨5點的天空中有一個鑽石形狀的UFO從左到右緩慢飛過，上方還有一個類似於人形的不明發光物，沃林認為它是一個小型的飛行器，當UFO接近地面時可以幫助導航。

而更加詭異的是，在UFO出現的隔天，附近的樹叢中就出現了2隻乳牛的屍體，牠們的身上都沒有明顯的外傷，並被泥土給覆蓋住；然而距離這裡最近的農場至少也有10英里（約16公里）遠，詢問過後農場主也都表示沒有任何飼養的乳牛失蹤，這2隻死掉的乳牛就像是憑空出現一般。

對此沃夫猜測，外星人「綁架」乳牛的目的是為了研究人類的健康、營養來源。而整起事件也引發網友熱議，「這2隻乳牛到底是從哪裡來的？太讓人毛骨悚然了」、「上面那個難道不是人？看起來有眼睛在閃光裡面」、「搞不好外星人只是想要吃吃看多汁美味的牛排」、「這一切都好詭異，讓我怕到起雞皮疙瘩」。