在忙碌的生活中，偶爾來一杯酒，可以達到心情放鬆外，也會讓人更有勇氣做某些事情，但有時候玩得太過火，反而會樂極生悲。美國一名女子，日前便在網路上上傳一段與家人、好友相聚喝酒的影片，沒想到喝茫的她下場竟超慘。

根據外國媒體《太陽報》的報導，美國一名26歲的女子凱西（Autumn Cathey），日前在個人抖音帳號(@autumncathey6)上PO出了一段與家人、好友及男友在餐廳裡聚餐的影片，影片中他們喝起了名為「含羞草」（mimosa）的經典調酒，並一杯接著一杯挑戰自己的酒量。

凱西喝茫後要求男友當她的坐騎，男友也立馬答應，凱西與男友便走向餐廳外的紀念碑，爬向紀念碑的高處，接著凱西跨腳跳上男友的肩膀並將雙手放開，男友則是開心的往前奔跑，沒想到畫面下一秒就出現凱西滿嘴是血、門牙掉光坐在車上的畫面，加上她傻眼的表情，推測應該是凱西玩太嗨不慎摔落地面，或受到高速撞擊所導致，影片上傳後立即吸引上萬名網友笑翻轉發，紛紛留言「果然還是樂極生悲」、「就說不要喝得這麼醉」、「這大概是史上最貴的調酒」、「結局果然不讓我失望」、「不得不說這一定很痛」。

幸好經過送醫後，凱西已無大礙，而她也將影片轉成私人，但即使如此，不少網友已經影片下載並在網路上瘋傳，引發熱議。