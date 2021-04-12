隨著通訊軟體的進步與觀念的開放，許多人會透過交友軟體尋找交往或是一夜情的對象，甚至發生未婚懷孕的情況。大陸一名22歲的秦姓女子，先前就是透過網路交友與男友相識、同居，後來發現懷孕，在男友的陪同下前往醫院產檢，透過醫生的描述，男友才驚覺原來孩子不是他的。

根據大陸媒體《網易新聞》的報導，秦女先前曾透過網路交友認識一名徐姓男子，很快的兩人陷入熱戀並在第一次見面時就發生關係，兩人同居後徐男發現秦女出現嘔吐等害喜症狀，一問之下才知秦女可能懷孕了，徐男開心之餘便拉著秦女前往戶政事務所登記結婚，接著陪同秦女一同到醫院產檢。

沒想到，徐男透過醫生解說孩子的大小才發現，秦女懷孕的時間與兩人發生關係的時間對不上，徐男越想越不對勁，才知原來秦女想找人當孩子的「現成老爸」，當下便封鎖秦女的聯繫方式，離開現場，獨留秦女與腹中的孩子。

原來，秦女先前也曾透過網路交友認識趙男，兩人一樣熱戀後同居，沒多久秦女發現自己已懷孕一個月立馬告知趙男，剛開始趙男表示願意負責並前往女方家提親，無奈雙方家長因5萬元人民幣(約新台幣21.7萬)的聘金談不攏最後不歡而散，趙男受不了壓力向秦女提出分手，秦女只好要求趙男至少給予墮胎費，趙男卻以沒錢為由拒絕秦女，之後就消失再也找不到人。但很快的，秦女又在網路上遇到徐男，並與他相約見面發生關係，才讓徐男誤以為是自己的孩子。

不過，徐男負氣離開後秦女始終不肯放棄，秦女後來找上徐男家長希望能得到一筆生產費，其他開銷她會自行負責，但徐男父母難掩怒火表示，秦女除了懷有別人的孩子，先前也曾墮過胎，如今還要因為別人的孩子向他們討錢，實在太不合理。

但秦女聽完後依舊認為即使不是徐男的孩子，也應該盡到責任，至少給予生產時的費用，畢竟她身體孱弱，若是真的將孩子拿掉，未來可能就無法再生了。目前雙方仍陷入僵局，卻在網路上引起熱烈討論。