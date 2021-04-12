現代科技發達，要去哪裡都非常方便，甚至有人因此談了一段異國戀情，但不管在哪個國家，對待感情都必須認真負責！一名大陸男子前往非洲東部的尚比亞工作，和當地一名25歲女子戀愛，兩人關係到了論及婚嫁的階段，女子也懷有身孕，豈料他在得知這件事情後，竟選擇逃跑，女子至今都聯絡不上他。

尤妮絲經濟困難還得照顧孩子，一天都很難吃上三餐。(影片來源/Facebook/NKANI)

綜合《AfrikMag》和《Tuko》報導，尚比亞的25歲女子尤妮絲（Eunice Nasungwe）日前向媒體揭露自己的悲慘遭遇，她表示前陣子認識一名來自大陸的男子，兩人展開了戀情，還同居好幾個月，期間男子見過自己的家長，已經到了論及婚嫁的階段，兩人也發生過性關係。

原以為這段戀情會一直這樣甜蜜下去，然而男方得知她懷孕的消息後，一切竟都改變了，男子就像是人間蒸發一樣再也沒有回過家。尤妮絲難過地指出，最初男子和她說，因為獨自一人來到異鄉，希望可以擁有一個會照顧自己的妻子，才會願意和他同居、結婚，結果現在對方卻想不負責任，用失蹤來逃避自己的小孩。

如今為了養活已經7個月大的孩子，尤妮絲每天都必須想盡辦法賺錢，但她仍舊經濟困難，一天都很難吃上三頓飯，後來她也多次前往男子工作的公司找她，但那裡的員工總說「禁止尚比亞人進入」，可是卻經常能看見尚比亞人進去上班，讓她相當不解，「我的孩子還很小，很需要他的父親」，並希望男子可以承擔起父親應盡的責任。