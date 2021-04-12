臺北市立動物園上個月迎來石虎三胞胎，如今牠們都已經42天大了，在媽媽「平平」的細心照顧下，三寶都順利成長、頭好壯壯！調皮的牠們常常喜歡四處冒險，平平總是叼一隻、跑一隻，十分辛苦。

石虎三胞胎的大哥「貓雄」。(圖/臺北市立動物園提供)

來自野外的平平雖然有在特有生物研究保育中心生產和育幼的經驗，但對照養環境的各種變化還是非常敏感，在寶寶們剛出生時更是時刻保持戒備，就算短暫離開巢箱吃飯，只要一看見人影或聽到保育員的腳步聲，就會立刻跑回寶寶身邊，再加上石虎媽媽生三胞胎的狀況比較少見，因此在前一個月的時間，保育員都盡量避免打擾平平的育幼環境。

石虎三胞胎的二哥「貓攬」。(圖/臺北市立動物園提供)

透過監視器觀察，保育員發現隨著石虎寶寶的成長，巢箱也變得越來越擁擠，平平經常會把頭靠在邊緣，盡量騰出更多空間，讓孩子可以睡得更舒服；而石虎三兄妹的體力也日漸旺盛，經常會想到隔壁的巢箱探險，造成平平前腳才剛叼回一隻寶寶，後腳另一隻又跑出去的窘境，實在是非常辛苦的育兒挑戰；另外，三兄妹還非常喜歡在巢箱內玩摔角遊戲，活潑好動的模樣讓保育員們忍不住大呼：「太可愛啦」。

石虎三胞胎的小妹「貓控」。(圖/臺北市立動物園提供)

而這次平平一口氣生下三胞胎，也是臺北市立動物園時隔28年再度迎來石虎寶寶的誕生，照養團隊們親自替牠們命名，分別為大哥「貓雄」、二哥「貓攬」、妹妹「貓控」，並期許更多民眾可以一起加入保護環境和野生動物的行列；動物園也呼籲大家，石虎在台灣是瀕危保育類動物，千萬不能看牠們可愛，就違法購買或隨意帶回家養。