對於許多人來說，求婚除了是結婚前的必經過程，也是留下兩人美好回憶的最好時機，所以許多男生都會想盡辦法製造驚喜來求婚，不過當驚喜變成驚嚇就成為了一輩子無法抹滅的傷痛。日前網路上流傳出一段男子到女友家樓下，準備向女友求婚的影片，沒想到竟目擊女友「正在出軌」，讓現場尷尬不已。

根據大陸媒體引述外國網站Naijapals.com報導，一名哥倫比亞的男子，為了給女友一個求婚驚喜，特別安排了樂團準備前往女友家中進行浪漫求婚，一行人浩浩蕩蕩的來到女友家樓下，還請好友在一旁錄影，紀錄下這浪漫的一刻。

沒想到到了現場後，位於二樓的女友家亮著燈，但仔細一看才發現粉紅色的窗簾前站著一對男女，而且女子正在為另一名男子「吞吐服務」，讓現場所有人全傻眼。就在男子不知所措的情況下，窗前的男女疑似聽到樓下的聲音便停下動作，女子緊張地從窗簾中探出頭來查看，發現男友站在樓下還請來樂團，嚇得她趕緊拉上窗簾並關掉電燈，拉著「小王」逃進屋內，獨留心碎的男子站在樓下。

影片一出便在網路上瘋傳，雖然有不少人質疑影片的真實性，因為一切太過巧合，但還是吸引大批網友紛紛留言「真的是比悲傷還悲傷的故事」、「好險婚前就發現了，婚後還得了」、「誰能比他還要綠」、「比現場抓姦還精采」。