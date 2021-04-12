記者前往戶外採訪時，難免會遇到許多突發狀況，不久前便有一名女記者在連線時，慘遭亂入的黃金獵犬咬走麥克風，近日則是一名墨西哥電視台的女記者，在現場連線時突然出現一位穿著火辣的翹臀妹從旁走過，而攝影師竟把鏡頭鎖定她，讓女記者瞬間「被消失」。

根據當地媒體《BLU Radio》的報導，墨西哥電視新聞台《Heraldo》於3月29日時，曾派一名女記者及攝影師前往墨西哥市的一處加油站進行現場連線播報，只見影片中女記者與電視台連線後，認真的說明新聞內容，但就在鏡頭準備轉向加油站時，她的身後突然出現一名穿著火辣的女子，細肩帶高衩透膚至腰部的設計，使該名女子凹凸有致的身材一覽無遺，加上強光的照射下，使她豐滿翹臀在走動時左右晃動、更加顯眼。

攝影師疑似也被該名女子性感的穿著所吸引，鏡頭不自覺得鎖定那名女子，而女記者則是瞬間被遺忘，消失在鏡頭前，短短10秒鐘的影片，吸引96萬名網友觀看、瘋狂轉發。

網友紛紛留言「她穿這樣不想看也難」、「攝影師的身體非常誠實」、「那對翹臀真的很彈潤」、「攝影師表示：這一切都是巧合，我只是要拍加油站」、「絕對不是攝影師的錯」、「我也想要巧遇這辣妹」、「真的不怪她，只能怪天氣太熱」引發熱烈討論。