世界上總是會有詭異且無法解釋的事情發生。近日英國一名男子騎腳踏車到山上運動，途中看見遠處有一個像是飛碟的不明物體，當他走進查看才發現，竟有一群綿羊在草地上繞出了一個巨大的詭異同心圓，而且現場異常地十分安靜，讓他瞬間嚇到渾身發毛。

Mystery as sheep spotted standing in bizarre circle pattern 'like alien ship'https://t.co/dWx5Qnu1HS — The Sun (@TheSun) April 10, 2021

根據《太陽報》報導，居住在東薩塞克斯郡的47歲男子霍格（Christopher Hogg）日前騎腳踏車外出，經過一處山坡時，看見遠方的草地上有一個相當巨大且壯觀的圓圈，乍看之下很像是外星人的飛船，雖然非常漂亮但總讓人覺得有點怪異，直到霍格靠近查看後，才發現這個圓圈竟是由一大群綿羊所組合而成。

另外霍格也指出了另一個詭異的部分，「我每天都會經過這裡，這群綿羊通常都很吵，但那天牠們卻異常的安靜和鎮定，就像是在發呆一樣」，霍格見到這罕見又反常的一幕立刻渾身發毛，並拍下照片趕緊衝回家給老婆和小孩看，他們也都覺得十分不對勁。

不少網友看完照片後也都有些毛骨悚然，「這些羊感覺像是被某種神祕的力量召喚過來的」；也有人覺得不需要大驚小怪，「更像是農夫把飼料排成了圓形，牠們只是在吃東西而已」；但這群綿羊當天為何會像這樣圍成巨大的同心圓，至今仍沒有找到正確的解答。