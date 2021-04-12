不久前，一名越南籍快遞員發現自己的戶頭被人無端匯入4億元(約新台幣50萬元)，嚇得他緊急通知銀行並歸還巨款，而登上國際新聞版面，沒想到近日又有一名美國女子也遇到類似的情況，但當下她不但沒有歸還巨款，反而立馬轉到另一個個人帳戶，還火速花光一半的金額，最後她也因為私吞巨款而付出慘痛的代價。

根據外國媒體《PIX 11 News》，這名來自新奧爾良(New Orleanian)的33歲女子凱琳斯潘多妮（Kelyn Spadoni），在當地的局長辦公室裡擔任接線生，薪水不算太高，某天她突然收到銀行的入款通知，查看之下才發現銀行竟匯給她120萬美金(約新台幣3450萬元)，凱琳斯潘多妮沒向銀行詢問原因便興奮的將部分巨款匯出至另一個私人戶頭中，成為貨真價實的暴發戶。

但經過銀行調查才發現，這筆由嘉信理財集團（Charles Schwab Corporation）所匯出的巨款，因匯款過程中發生錯誤，而誤傳至凱琳斯潘多妮的戶頭中，銀行緊急通知凱琳斯潘多妮並要求她退還這筆款項，但她卻聲稱已在短時間內用這筆巨款購買了新房與新車，因此無法退還，警方只好以銀行詐欺、非法轉移資金等罪名將她逮捕。

警長發言人里瓦德（Jason Rivarde）表示，凱琳並沒有使用這筆錢的法律權利。另外，嘉信理財集團的訴訟文中也指出，凱琳斯潘多妮與銀行的簽約合約中有寫到，若是客戶無端收到多支付的款項必須全數繳回，因此對她提出告訴。