為了讓自己可以活下去，不管人還是動物都會使出渾身解數。土耳其一戶人家近日要宰殺飼養的公雞，面對這樣的生死關頭，公雞不斷試圖掙脫男子抓住翅膀的手，還發出了淒厲的慘叫聲，神奇的是牠發出的聲音近似於土耳其語的「媽媽」，讓在場的人都驚訝不已，最終飼主深受感動，決定饒過牠一命。

最終這隻公雞靠著神奇的叫聲，逃過了被宰殺的命運。(影片來源/YouTube/NTV)

根據土耳其媒體報導，這戶人家居住於特拉布宗（Trabzon），事發當時他們從雞舍抓了一隻公雞準備要宰殺，從影片中可以看到，一名男子單手抓住了牠的翅膀，公雞似乎知道自己即將死亡的命運，奮力地想要掙脫，口中還不斷發出淒厲的啼叫聲。

不過神奇的是，只要仔細聽就可以發現，這隻公雞的叫聲竟和土耳其語中的「媽媽（anne）」非常相似，讓現場所有的人都非常驚訝，最終女飼主決定饒過牠一命，「牠擊中了我內心深處的東西，所以我決定換宰殺別隻雞，將牠留下」，這隻公雞成功地靠自己，扭轉了本來會是悲劇的命運。

這段影片曝光後，立刻引起網友們熱議，大家對於公雞的叫聲都感到相當震驚，紛紛留言：「這就是會第二外語的重要性」、「公雞大師，您真的太了不起了」、「公雞成精了，不能殺啊！」、「遇到這樣的動物，還是放生吧」、「千萬別殺公雞，就讓牠自然死亡吧」。