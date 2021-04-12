只要看過電影《魔戒》的人，應該都會被劇中的人物角色及故事場景所吸引，而巴西一名41歲男子，就是因為十分熱愛《魔戒》中的反派角色「半獸人」，竟花了7年的時間將自己的外型整得跟半獸人一樣，吸引網友熱烈討論。

根據外國媒體《每日郵報》(Daily Mail)報導，一名住在巴西從事刺青藝術的男子里科萊德斯瑪（Rico Ledesma），15歲在身上紋上第一個刺青後便愛上刺青，2016年陸續看完《魔戒》系列電影，便對於電影中的大反派「半獸人」情有獨鍾，開始幻想自己有一天能夠成為半獸人。

里科萊德斯瑪為了成為真正的半獸人，自35歲開始便陸續在身體各處紋身，目前紋身已覆蓋全身85%，就連眼球也紋成黑色。里科萊德斯瑪也一面接受整形手術改變外觀，除了在眉骨處放入添加物外，不忘請醫生割開舌頭、修剪鼻孔及耳朵形狀，最後里科萊德斯瑪還找來專業牙醫，為他裝上一顆要價400英鎊(約新台幣1.5萬)的巨型獠牙，讓整體造型看起來更加逼真。

里科萊德斯瑪受訪時承認，整形跟刺青的過程十分痛苦，尤其是黑色的刺青是最耗時的，加上自己的父母及朋友都無法接受他驚人的外觀，讓他剛開始有些沮喪。好在有老婆克里希納(Krishna Insomnia)與女兒的支持，才使他堅持到最後，對於成果也相當滿意，並開始以「Orc」(獸人)自居，在網路上受到大批網友支持。近日里科萊德斯瑪甚至收到電影製片人的演出邀約，10月份將在巴塞隆納等地正式開拍，讓網友們相當期待。