狗狗的精力比較旺盛，也比較愛玩，因此飼主必須每天帶牠們出去散步、玩耍，來消耗牠們的體力。荷蘭一名男子日前到公園和朋友見面，豈料目擊了一幕有趣的畫面，一名老婦帶著愛犬散步玩正要回家，然而狗狗卻突然倒地耍賴，和主人「拔河」了15分鐘，終於如願以償再回到公園玩。

根據《The Dodo》報導，盧卡斯（Max Lukas）前陣子到位於阿姆斯特丹的公園和朋友們見面，當時他們一行人正坐著聊天，盧卡斯無意間就看見街道對面的有趣景象，一名老婦人正牽著愛犬，看起來像是剛散步完準備回家，狗狗卻突然趴在地板上不願往前走，老婦人只好使出渾身解數想要讓愛犬站起來。

但不管怎麼哄、怎麼硬扯牽繩，狗狗也只是換個姿勢倒在地上裝死，完全沒有乖乖聽話的想法，讓婦人非常不知所措；最後她只能將牽繩解開，自己一個人不斷往前走，途中還回頭偷看了一眼，而狗狗見到主人丟下自己離開，呆愣了幾秒鐘才終於站起身跟上。

盧卡斯透露，最開始他以為狗狗只是還不太會配合牽繩走路，「但事實證明，牠只是一隻拒絕回家的大狗狗」，整個僵持的過程大約持續了15分鐘，狗狗的賴皮策略奏效，老婦人無奈妥協，往公園的方向前進，所以在影片最後得知這個好消息的狗狗，才會突然「復活」，表現出這麼快樂的模樣。