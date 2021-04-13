大部分剛生產完的女性，會因為產後哺乳以及器官修復等狀況，而影響體內的激素分泌，導致產後的經期延遲，但這也不代表不會立即受孕。泰國一名25歲少婦，才剛生產完第一胎，沒想到7個月後竟在工作場所，意外產下第二胎讓所有人都傻眼。

根據當地媒體Khaosod報導，一名25歲的女子，一個月前才應徵上便利商店的工作，但在本月10日前往便利商店工作時，肚子卻突然一陣絞痛，原以為只要在店外的椅子上稍做休息就能緩解，因此與店長溝通先到外面躺著休息，沒想到腹痛越來越劇烈，甚至痛到無法站起身，只好緊急通知先生。

就在等待的同時，躺在椅上的女子下體突然流出一攤水疑似羊水破了，讓現場一片慌亂，除了請同事幫忙叫救護車外，還試圖協助幫她接生，她的丈夫趕到現場後，她已經順利誕下一名女嬰，但連臍帶都還來不及剪，便趕緊將母女倆推上救護車趕往醫院檢查，好在事後母女均安，大家也鬆了一口氣。

女子的丈夫表示，妻子在7個月前才剛生下一名小孩，加上妻子的身形比較壯碩，因此他們完全沒想到又懷孕，即使妻子的腹部逐漸腫大，從外觀上也看不出來，所以當妻子打給他時，他也從沒想過會多出一個女兒，讓他感到十分茫然。

不過，意外生產的消息反而在當地成為佳話傳開，鄰居們認為這是個好兆頭，因此紛紛跑來詢問便利商店的門牌號碼，希望能用這個幸運數字在購買樂透時獲得大獎。