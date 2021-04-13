料理新手通常都需要食譜輔助或他人指導，才有辦法完成一道道食物。最近日本一名男子初次挑戰煮飯，但他卻把電子鍋內的「水量刻痕」錯認為量米線，倒了一大鍋生米進去煮，當他再度打開電子鍋時，爆炸的米量竟把蓋子上的金屬片黏了下來，牢牢「封印」住整鍋白飯。

這名網友「@Rokkanizr」最近開始獨立生活，所以想要嘗試人生第一次煮飯，沒想到他卻將電子鍋內的水量刻痕錯認為量米線，在鍋中放入超級多的生米，水量也是隨便加的，煮出來的成品想當然會慘不忍睹，當他再度打開電子鍋時，竟然連上方的金屬片都被黏了下來，讓男子崩潰直呼：「熱呼呼的白飯被活埋了」。

事後，男子只好去買微波白飯，也感嘆自己大概只適合吃這樣方便快速的食物。不少網友看到推文後都非常傻眼，紛紛留言：「不只是煮飯，使用任何家電都請先閱讀說明書」、「既然知道煮飯要加水加米，如果電子鍋刻度是量米線的話，水要怎麼加你有想過嗎？」；但也有人替男子緩頰，「我小學第一次煮飯也做過一樣的事」。

但在幾天之後，男子似乎想要一雪前恥，再度嘗試煮飯，這次他非常小心地加入了適當的生米和水量，終於成功煮出一鍋熱騰騰的白飯，他也特地PO上推特，報告這個好消息，網友們看到後都替他感到非常開心。