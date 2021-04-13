在網路上經常可以看到，飼主PO出家中「毛小孩」因貪吃而將飼料灑滿地的照片，但如果食物擺放位置不對，一個不小心就可能造成災害。美國一處民宅，近日便因家中的「貪嘴阿金」誤觸火爐開關而險些造成意外發生。

根據外國媒體的報導，來自美國田納西州傑克遜市(City of Jackson）的一名女飼主艾希莉奧唐奈（Ashley O’Donnell），為了隔天一早能夠方便拿取餅乾，便隨手將餅乾放置於廚房料理台上的烤箱旁，之後就與丈夫一同回到房間就寢。

沒想到半夜時，突然警報器大響，兩人趕緊衝出房間外查看，發現廚房火爐起火燃燒，連忙拿起滅火器撲滅，好在發現的即時，只有爐子破裂沒有造成人員傷亡。

艾希莉奧唐奈事後對於起火原因越想越奇怪，打開家中的監視器才發現，兇手竟然是她與丈夫所飼養的黃金獵犬「莫莉」（Molly）。只見影片中，茉莉大搖大擺的走進廚房並跳上火爐，試圖想吃放在上面的餅乾，但就在牠移動的同時，疑似誤觸了火爐的開關，使火爐開始燃燒，一旁的鏟子也被波及燃燒，因此濃煙密布警報器大響，成功吃到餅乾的茉莉還一臉愉悅，絲毫不知道自己差點闖下大禍。

艾希莉奧唐奈回憶道「若沒裝設警報，後果恐怕不堪設想」，報導中也指出，據美國消防協會（National Fire Protection Association）統計，由毛小孩造成的火災事件一年超過幾千起，因此呼籲大眾睡前一定要將食物收好，並確實將火爐開關關閉，才能避免造成不必要的傷害。