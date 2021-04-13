為了避免浪費，不少人都會到二手商店中購物，有時候甚至還會在物品上發現前主人使用過的痕跡。美國一名女子近日到愛心商店買衣服，看上了一件紅色的西裝外套，試穿時卻發現口袋裡藏著一張「遺願紙條」，內容曝光後讓不少網友看了都相當鼻酸。

根據《7News》報導，莫里（Scott Murray）本月9日在Facebook上分享了兩張照片，他和妻子喬安（JoAnn）到當地一間愛心商店買衣服，喬安看上一件精緻的紅色西裝外套，豈料在試穿的時候，意外發現口袋裡有一張用大頭針固定住的紙條，上面寫著：「讓我穿著這套紅色西裝下葬」。

不過這件外套出現在愛心商店中，代表著前主人的心願並沒有被實現，讓網友們都感到一陣鼻酸，「天啊，這真的讓我很難過，她小小的願望沒有人幫忙實現…」、「希望她和許多美好的事物葬在一起」、「我認為這名女士已經去世了，但沒有任何人知道她的心願」、「太傷心了，她應該把紙條釘在更顯眼的地方」。

但也有人抱持著樂觀的態度，「說不定她的身材有改變，後來重新選了一件衣服穿啊」、「她的後代可能沒有看到這張紙條，而且我們甚至不知道她是否真的過世了！」、「搞不好這位女士還活著呢！」。