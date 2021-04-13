狗狗一般給人的印象都是非常忠心且體貼，不少影視作品也以狗狗這樣的個性作為題材，創作出不少感動人心的作品，不過近日一名飼主卻慘遭毛小孩「背叛」，當時她因為胃痛倒地，豈料抬起頭一看，卻發現飼養的柯基犬竟霸佔床位，還用居高臨下的眼神看她，讓她超級心碎。

飼主王思霈近日在《爆怨2公社》發文，表示過去看了很多影片，都說當主人生病或遇到危險時，狗狗就會立刻衝到身邊關心，甚至幫忙討救兵，因此她一直非常好奇，如果自家柯基洛洛遇到類似的狀況會有什麼反應。

日前凌晨王小姐被胃痛痛醒，在床上翻來覆去，折騰了1個小時後才跑去廁所吐，最後痛到沒有力氣，直接倒在房間地上爬不起來，然而當她抬頭一看，竟發現洛洛早就霸佔她的床位，還抓了抓棉被跟枕頭，把睡覺姿勢調整得十分舒適，之後還斜視主人，眼神就像在說：「你就在地上躺好吧」。

王小姐不死心，喊了幾下洛洛的名字，要牠去叫男友過來，結果洛洛卻打了一個大哈欠，一副快要進入夢鄉的樣子，讓王小姐氣得直呼：「說好的關心主人呢？我怎麼會養到這麼『背骨』的毛小孩」。

PO文曝光後網友們都被逗樂了，紛紛笑說：「柯基的特性是有仇報仇，有恩報恩，精得很！莫非妳…」、「從牠優雅的睡姿，悠閒的神情，妳看不出牠眼裡看著妳只有『僕人』兩個字嗎…」、「我的貓也是，靜靜看著我裝死」、「所以其實妳的床是在地上，這樣妳知道了嗎？」、「妳知道為什麼嗎？因為那是別人家的狗」。