氣功流傳幾千年，透過呼吸及身體活動的調整，來達到身心合一更有助於強身體健，至今仍有不少人爭相學習，但氣功是否能達到醫療的效果，仍受醫界質疑。近日，國外論壇上瘋傳一段自稱是氣功老師的男子，為女性病患治療的畫面，受到網友瘋狂轉發。

根據國外平台liveleak所公開的影片中，床上躺著一名將襯衫大開，露出內搭小可愛，搭配緊身單車褲及白色長襪的女性，而一旁則是坐著一名身穿白色休閒T桖的氣功師父，影片一開始師父便將右手放在女子的下體，並釋放出「一股氣」，女子的臀部及腿部開始輕微顫抖，此時一名圍觀的大媽詢問師父「你放手的話她也會抖嗎？」，師父則是回答「也可以，但這樣會更好一點，啟動得更快一點」。

一名氣功老師將手放至女子的私處進行氣功傳遞。（圖／liveleak）

接著疑似「氣體」竄流全身，女子整個身體快速大幅度的抽動，表情十分猙獰，現場圍觀的大媽立刻拿出手機紀錄下這精彩的一瞬間，還張大嘴巴發出「哇！」的驚呼聲，對師父的功力感到嘖嘖稱奇。

師父眼看周圍的人已感受到他驚人的威力，便得意的露出微笑、拿起放在女子下體的手，站起來向眾人表示「這是氣流傳到全身的感覺，大約持續一分鐘，能有效改善肩頸及腰痛」。

影片上傳短短2天，便吸引超過9萬人觀看，網友更紛紛留言「這是在驅魔吧？」、「感覺是師父套好的」、「最好是有這麼神」、「確定她不是被下毒嗎？」、「感覺下一秒就口吐白沫了」。