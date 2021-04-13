看似狗血的情節其實也會在現實世界上演。美國一名女子從小就沒見過親生父親，因此非常好奇他的真實身分，日前男友買了DNA檢測盒作為禮物，女子立刻做了檢測，豈料結果出爐後，她不但沒有找到自己的生父，竟還得知了正在交往的男友，其實是和自己有血緣關係的表哥。

根據《每日郵報》報導，22歲女網友「@mattilathehun」近日在TikTok上傳一段影片，她透露自己的媽媽是被領養的，她本人則從小就沒有見過親生爸爸，因此一直以來都非常好奇生父到底是誰，男友也知道這件事情，於是在一個月前買了2份DNA檢測盒作為禮物，和她一起檢測。

就在日前結果出爐了，女網友在自己的親屬名單中發現了和男友相同姓名的人，起初她還不以為意，開心地和男友分享這個「巧合」，但之後他們透過追溯族譜發現，兩人的曾祖母是同一人，確實有著表親關係，這個結果讓他們備感衝擊，無奈之下目前兩人已經分手，「我的前任是個好人，我也還很在乎他，但是…」。

影片發布至今已經有將近60萬人觀看，而且令人驚訝的是，不少網友都有類似的經歷，「我的父母也發現他們是親戚，但他們沒有放棄感情，不然我就不會在這裡了」、「我的阿姨和姨丈在結婚10多年後才知道他們是親戚」；事實上，在過去也曾有不少相似的新聞，有外國網友和另一半一起使用DNA檢測盒，結果卻發現女友是自己同父異母的妹妹。