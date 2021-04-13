受到新冠肺炎疫情影響，許多人選擇網路購物避免外出，但送過來的商品若是跟你所想的不同，真的會十分傷腦筋。日前，一名女網友便在社群媒體上分享網購禮服的經驗，並試穿給大家看，沒想到意外暴紅造成網友瘋傳。

一名TikTok用戶莉莉 (@lillypuhalla)，日前在網路上無意間看到禮服特價的推播廣告，便好奇的點進去看，只見購物網站禮的一件細肩帶黑色高衩晚禮服，胸口深V至腰部的性感設計，並以蕾絲刺繡成花卉圖案點綴，加上側邊超長的飄逸裙襬，使整體造型看起來設計感十足，讓她相當心動，而且一套禮服只要36英鎊(約新台幣1409元)相當划算，因此莉莉立即下訂，等待華服的到來。

經過幾天的等待，莉莉終於收到包裹，迫不及待得打開想要試穿，但打開後禮服的顏色及造型似乎都與她當初所想的完全不同，但莉莉不疑有他立即穿上身看看結果，沒想到不僅沒有照片中的性感深V及蕾絲，下半身還只用一片透視黑布微微遮住臀部，讓她相當傻眼，事後她也發現自己疑似遇到詐騙集團，不僅網站消失就連聯絡電話也打不通，只好拍成影片跟網友分享這個不好的網購經驗，意外引起網友熱烈討論，吸引超過3萬人觀看分享。

網友紛紛留言「這是真的被詐騙集團騙了吧！」、「你應該要求銀行止付把錢要回來」、「天哪！我到底看了什麼？」、「我很抱歉，但你還是讓我笑到不行」、「我也差點要下訂耶！」、「比我的購買經驗還要糟」、「我朋友竟然跟你一樣被騙」引發熱議。