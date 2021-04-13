如果碰到另一半外遇，你會用什麼方式報復呢？最近日本一名人妻抓到老公出軌，竟選擇將他多年來的收藏品《遊戲王》卡盒放到拍賣網站上出售報復，因為保存非常良好，都是全新未拆封的狀態，讓許多收藏家為之瘋狂，截至目前為止競標價格已經高達691萬日幣。

許多收藏家競相下標，目前價格已高達691萬日幣。(圖/截自日本Yahoo拍賣)

這名日本人妻在Yahoo拍賣上架了多個早期的《遊戲王》卡盒，並在商品介紹的欄位中透露了自己的拍賣動機，原來她發現自己老公外遇，才會狠心將對方花費無數心血、時間和金錢的收藏品給全部售出，以報復他對於兩人婚姻的不忠誠。

而卡盒也全都是全新未拆封的狀態，保存非常良好，平時放置這些卡盒的架子也會蓋上一塊布，外盒幾乎沒有灰塵堆積，不過人妻也透露自己對於《遊戲王》卡是個外行人，無法分辨是否有錯誤或損毀，希望標下商品的人不要索賠。

商品上架以來，吸引眾多收藏家前來競標，從本月10日開始截至今（13）日下午3點30分為止，短短3天的時間，競標價格已經高達691萬日幣（約新台幣179萬），共有481人搶標，而該商品也將在18日結標。

整起事件很快就在推特上引起熱議，不少網友都相當感嘆，「這個老公應該悔不當初吧…」、「我離婚後也有很多東西不見了，不會也被賣掉了吧？」，另外也有網友認為收藏品是丈夫的財產，就算是妻子也不能隨便賣掉，擔心她會因此吃上官司。