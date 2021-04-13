購買中古屋時，有時候都會有一想不到的發現，就像是不久前網路上一名女子，在自家開設的美容院裡意外發現一個被封死的密室，造成網友熱烈討論。近日又有一名女網友在家中牆面發現「神祕洞穴」，再度引起關注。

TikTok用戶@Live_ex_dream，近日公開兩段影片，影片中她無意間發現家中廚房的烤箱下方的木板能夠移動，便好奇的移開木板，仔細看才發現裡面竟然有一個小洞穴，還疑似藏了不少東西，因此她便戴起了手套將裡面的東西挖出來。

只見她先是挖出一個金屬公事包，打開裡面只放了一支粉紅色的金屬棒，接著再往裡面看，木條堆裡似乎還有東西，於是她將木頭拿開，發現裡面藏有多把銳利的刀械及撬門工具，讓她感覺到不太對勁。

網友看到後也紛紛留言「看起來很像謀殺工具」、「前屋主該不會是連環殺人魔？」、「感覺前屋主有什麼不可告人的秘密」、「建議你還是先報警」，但也有網友認為「這地方以前可能是個抽屜只是裝潢時被封起來了」、「應該是屋主忘記帶走的工具吧」，但女網友最後還是報警通知警方，警方最後以「刀械看起來與前屋主沒有任何關係」而退回她的案件。

事後，該名女網友為了怕家中還有多處沒發現的地方因此積極搜查，沒想到意外發現許多消失許久被寵物咬走的東西及一堆不知道誰亂扔的紙屑，讓她相當傻眼。