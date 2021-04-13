家中有養狗狗的飼主，都曾透過玩遊戲來測試狗狗的智力與嗅覺，甚至能發現狗狗意想不到的反應。一名網友先前曾在網路上上傳一段，與家中愛犬玩「零食在哪裡」的遊戲，沒想到愛犬發現她耍詐後立刻露出錯愕的表情，近日再度被網友轉發引起熱烈討論。

一名名叫佐伊齊默曼(Zoë Zimmerman)的TikTok用戶，自從開通帳號@ zoe_zimmerman後便經常透過社群平台分享她私下的生活，以及家中哈士奇「斯加利」(Scarlett)的調皮日常。

去年12月，佐伊齊默曼曾在網路上上傳一段，斯加利挑戰「零食在哪裡」的遊戲短片，只見她握起拳頭快速的在空中揮舞雙手，之後迅速停下來給斯加利猜猜零食在哪，斯加利熟練的拍著她的左手，一副十分有把握的模樣，下一秒佐伊齊默曼打開雙手，斯加利才發現有詐，牠所選擇的左手只有一顆零食，右手則是大把零食，讓斯加利的表情瞬間由開心轉為震驚，一臉不可置信的瞪大著眼睛盯著主人，即使將零食放到牠的嘴邊，斯加利依然選擇靜默。

這段精彩的影片近日被轉發至寵物帳號，再度掀起話題吸引超過500萬人轉發，網友紛紛留言「這……這這這怎麼還有一把」、「我竟然選錯了？我怎麼可能會選錯呢？到底為什麼會選錯？」、「斯加利一臉矇」、「妳是誰？我在哪？告訴我一切都不是真的」、「妳是在跟我開玩笑嗎？」、「妳怎麼忍心騙我」、「我快被牠的表情給笑死」。