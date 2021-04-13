美國一處住宅日前闖入一隻飢餓的棕熊，屋主飼養的兩隻㹴犬聞聲後立刻趕往現場，朝著這位「不速之客」狂吠，絲毫沒有因為極大的體型差距而感到害怕，反而是棕熊被嚇到跑去後院，見到㹴犬衝了出來，隨即落荒而逃；小狗們英勇的行為全被監視器紀錄下來，讓屋主非常驚訝。

兩隻小㹴犬沒有因為體型差異而退縮，反而勇敢捍衛自己的地盤。(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據《福斯新聞》報導，本月11日穆勒（Deedee Mueller）正在位於加州山林間的住宅中睡午覺，突然她聽見自己飼養的兩隻愛犬Squirt和Mei Mei在家中不斷大聲吠叫，當時她還沒有反應過來發生了什麼事，之後查看了監視器畫面，才得知愛犬們的英勇行徑。

從影片中可以看到，一隻棕熊從樹林中大搖大擺地進入住家後院，牠先是在一旁的水池內喝了口水解渴，接著就從敞開的大門走進廚房內，並不斷在冰箱附近徘徊，似乎是想找點食物來吃，不過Squirt和Mei Mei反應非常靈敏，一察覺到不對勁就趕往廚房，一邊吠叫一邊驅趕著棕熊。

最終棕熊被趕回後院，見到牠們又想要衝上來，嚇得連忙落荒而逃，回到了原本的樹林中。屋主對於兩隻愛犬英勇的行為非常佩服，並將這段畫面分享到YouTube上，網友們看完後都紛紛留言稱讚：「很開心沒有任何一隻狗受傷」、「希望這兩個小戰士晚上能得到應有的獎賞」、「小小的身體，大大的勇氣！」。