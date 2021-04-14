隨著社會壓力越來越大，若沒有雙薪收入很難養活一個家，因此不少年輕夫妻在外打拚時，便拜託自家長輩代為照顧，但上一代的教養方式有時候還是會出現問題。大陸一名媳婦，結婚後便與公婆同住，雖然平常相處沒問題，但婆婆總是用「自己的方式」帶孩子，甚至還發現婆婆怕孩子餓，偷偷在奶粉中「加一味」，嚇得她趕緊帶孩子去醫院檢查。

根據大陸媒體《中國報》報導，近日一名大陸女網友，在社群媒體上替好姊妹發文抱怨嚴重的「婆媳問題」。女網友表示，好友結婚後便搬去與公婆同住，目前與先生有一名1歲大的孩子，平常婆家都會幫忙顧孩子，好讓他們夫妻倆去忙碌，雖然好友非常感謝婆婆願意幫忙，但在「泡奶粉」這件事情上卻讓她十分頭痛。

女網友在文章中提到，一般父母幫孩子泡奶粉時，都會十分重視奶粉與水的沖泡比例，才不會讓小孩出現腸胃道的消化問題，但好友的婆婆卻從不理會，還深怕「孫子吃不飽」多加了2匙奶粉，好友發現後多次出面阻止並告知這樣會對小孩的健康造成影響，婆婆表面上雖口頭答應不再加，卻還是被好友發現依然偷加了2匙。

另外，好友後來還觀察到兒子特別喜愛喝婆婆所泡的奶，而她泡的孩子卻要喝不喝，讓她相當納悶，因此趁婆婆不注意嚐試了一口，發現奶水十分香濃甜膩，質問婆婆後才知道，原來婆婆除了會多加奶粉外，還會額外加一勺糖，好讓孫子喝得開心又香甜。

好友擔心孩子長期喝下來已出現問題，嚇得趕緊送醫院檢查，而檢查結果證實孩子因攝取過多的糖份出現消化不良的情況，讓好友自責又生氣，卻又拿婆婆沒辦法。文章一出後引起網友熱烈討論，紛紛留言「有些老人真的沒常識」、「他們總說以前你們也是這樣大的，難怪我變這樣」、「小孩還是自己顧最安全」。