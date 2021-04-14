動物為了生存或爭地盤經常會發生打鬥，嚴重時甚至可能身負重傷。最近有網友在臉書社團上傳了一隻丹頂鶴的照片，牠因為和其他同類打架而鳥喙斷裂，獸醫考量到牠還有很長的壽命，幫忙裝了用鈦合金製作的義喙，其他網友看到後都驚呆了，紛紛直呼：「戰神橫空出世！」。

據了解，這隻丹頂鶴名叫立立，2016年時因為在廣州某間動物園中和其他同類打架而受傷，上喙直接斷掉一半，模樣十分悽慘，被送往獸醫院檢查後，發現牠斷掉的部分已經感染，造成上喙徹底壞死，但丹頂鶴如果失去上喙，就無法自主進食、喝水，將危及生命，醫護人員每天都要花兩三個小時餵食牠最愛吃的泥鰍。

受傷時立立才只有6歲，但丹頂鶴的壽命基本都可長達50至60年，考量塑膠材質的義喙並不能供立立長久使用，在眾多獸醫師的討論之下，決定替牠打造一個鈦合金製作的義喙。經過一個多月的準備，最後順利將鈦合金義喙安裝在立立嘴上，一段時間後牠也逐漸適應新的嘴巴，終於能夠自主進食。

這段故事近日又被網友分享到臉書社團《動物梗圖星球》，不少人看到照片都十分震驚，也紛紛笑說：「丹頂鶴表示：下一位想打架的是誰？」、「看牠手術完成前那生無可戀的表情，還有裝上鈦合金嘴喙後的那得意表情，也太有趣了」、「從此丹頂鶴的霸主誕生了」、「丹頂鶴獸進化機械丹頂鶴獸」、「裝備升級機械版，戰鬥力+10000開外掛」。