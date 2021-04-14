一名家住台北市信義區吳興街的網友透露，前陣子住家曾經飛入蜜蜂，乍看之下沒有攻擊性，當時也就不以為意，沒想到日前卻發現對面公寓有婦人在頂樓養蜂，讓他相當錯愕，畫面曝光後隨即掀起熱議，不少內行人一面倒反讚是好事一件，直言「這很棒！對生態的幫助很大！」

原PO在臉書社團《信義區三兩事》PO文透露，先前曾有蜜蜂飛進家中，引起不小騷動，不過當時他不以為意，沒想到近日從窗戶向外望去，發現對面公寓頂樓竟然有一名頭戴防蜂帽的婦人正在熟練的整理蜂箱，頻頻將蜂隔板舉起檢查，讓他這才恍然大悟，「原來是有人飼養！都市住宅區養蜂還真是開眼界」。

畫面曝光後隨即掀起熱議，附近住戶也紛紛留言回應「市區能夠養蜂該說他厲害嗎」、「難怪經過超商門口的時候，被蜜蜂衝撞過，還不只一次」、「比較好奇蜜蜂要到哪裡採蜜」、「我問過動保處，他們說養蜂無法可管」、「小時候在家裡被蜜蜂叮過，看到怕怕的，不過還是覺得有點酷」。

也有內行人從生態的角度力挺，「城市養蜂是好事，對生態的幫助很大，不過不要偷偷養，要先知會左鄰右舍，以免引起誤會」、「很棒啊，城市養蜂這個概念全世界都在推，我們破壞太多生態環境了，蜜蜂授粉對自然的助益，遠遠勝過人類」、「城市養蜂在國外已經推廣很多年了，台灣這一兩年才跟進」、「中崙高中之前也是推行頂樓養蜂，其實注意些事項，應該也很OK」。

事實上，近年來蜜蜂消失狀況愈來愈多，紐約、倫敦及東京等地興起都市養蜂熱潮，W飯店在2015年時更打造了國內首座高樓養蜂場，透過在頂樓放置蜂箱，並由養蜂達人定期巡視，冬天餵砂糖，春天放出去採蜜，鄰近的國父紀念館中的花卉、大巨蛋周邊行道樹成為蜜蜂最好的蜜源。至於外界擔心蜜蜂養在城市裡會螫人，其實蜜蜂只有在受到侵犯時才會有攻擊性，民眾不去激怒牠，就能和人類和平共處。