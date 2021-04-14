燕子出現代表春天來了，但數量太多恐嚇到人。日前有網友在新竹縣竹北市的路上，發現附近電線桿的電纜線上站了幾百隻燕子，數量非常多，驚人照片曝光後引發討論，不少網友驚呼「請輕聲細語......，一受驚嚇就會落屎」。

一名網友將照片分享至臉書粉專「新竹爆料公社」，指日前他經過竹北市仁義路與中正東路交叉路口，抬頭一看發現附近一間理髮店前的電線桿上出現「燕子大軍」，目測數量多達500隻，由於擔心路人恐被鳥屎打中，因此提醒民眾「路過請輕聲迴避」。

原PO將鏡頭拉近，燕子乍看宛如一顆顆燈泡。(圖翻攝自臉書/新竹爆料公社)

不少網友表示，「我一開始沒看清楚，想說怎麼有這麼大顆的白色燈泡，看清楚後嚇傻，根本像機關槍一樣，一排一排鳥屎無間斷射擊，太可怕了」、「這盛況在我小時候也常見。搬家到竹北鄉下反而不常見，可能這裡透天厝太少，不像市區一整排，燕子可以築窩」、「前天走路經過，看到地上怎麼那麼多鳥屎，抬頭一看嚇死，幸好沒中彈」。

原po事後也補充，電線桿底下正好停了一輛車，「慘不忍睹！車頭到車尾整整齊齊一排落雷」。燕子是台灣常見的候鳥，以蚊子、蠅蟲等害蟲為食，遍及北半球，主要在濕地及山區上空快速飛行覓食，會在人類的屋簷下築巢，每年繁殖2窩，介於5月至6月初和6月中旬至7月初，每窩產卵4至6顆蛋。