隨著科技的發達，孕婦們在懷孕初期，便能透過各種產前檢測來確認腹中胎兒的健康情況，但即使如此，還是有不少貧窮地區因沒錢檢測，直到生產時才出現意想不到的情況。印度一家私人醫院於本月11日時，為一名農民產婦剖腹生產，沒想到一切下去才發現腹中胎兒「長相奇特」，令院方大感驚訝。

根據印度媒體《NDTV》報導，印度肯德拉帕拉區的一間私人醫院，在11日接獲通報，有一名貧窮農村裡的婦人即將生產，但因為生產過程艱難，因此醫院緊急為婦人進行剖腹生產，沒想到一刀切下去竟發現產婦腹中的女嬰，雖有2個發育完全的頭顱、獨立的眼口耳鼻，但身體卻連在一起，讓現場所有醫護人員全都嚇傻了。

小兒科醫生薩湖（Debashis Sahoo）接受採訪時表示，連體雙胞胎是一種極為罕見的先天性異常病，發生機率只有百萬分之一，而這對連體嬰原本應該是一對雙胞胎，擁有獨立的個體，但因為在母體的子宮中分裂不完全，或是發育不正常而導致，想要存活下來相當不容易，如今她們雖十分健康的被生下來，但還須共用1個身體，以及3隻手與2條腿，未來是否能過正常人的生活將是一大考驗。

目前，這對連體雙胞胎已被轉往印度卡塔克區的小兒科研究醫院，接受院方的特別治療，引發當地民眾的熱烈討論。