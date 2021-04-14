哈氏異康吉鰻俗稱花園鰻，外表乍看之下神似海蚯蚓、海蛇或是海蟲，總是只有上半身露在沙質海底，且身體隨著水流上下左右擺動，療癒的模樣是水族館內的人氣王。不過日本一間水族館先前就曾曝光花園鰻的「下半身」，影片公開後讓不少網友幻滅驚呼「這跟我想的完全不一樣！」

大部分的時候，花園鰻只會露出上半身，像是一株水生植物，隨著水流不斷搖晃擺動，加上花園鰻相當膽小害羞，只要有一點風吹草動，就會嚇得隱身在沙子內，可愛逗趣的習性，讓牠們成了水族館的人氣明星。

不過因為花園鰻很少離開沙堆，不少人從來沒看過牠的下半身，因此好奇心爆棚，日本京都水族館先前就曾分享一段花園鰻離開沙堆，露出神秘下半身的畫面，由於鮮少曝光的下半身「超級長」，甚至還有點彎曲，乍看就像是小蛇一樣在水中悠游，而眾人平時看見花園鰻的「上半身」，實際上約莫只占了全長的「8分之一」而已。

影片一出讓不少網友十分衝擊，紛紛留言直呼「原來牠們其實都超級長的啊！」、「好噁心！跟我想的完全不一樣」、「花園鰻的下半身還是繼續埋在沙子裡就好」、「原本只給我可愛印象的花園鰻，在看到牠下半身之後我可能再也不會覺得牠可愛了」、「認真說，牠們塞在沙子時的下半身也沒比較不驚人啊」。