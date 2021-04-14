現代人手機中幾乎都有安裝美顏相機或修圖程式，但有些人修圖修太大，造成不少「照騙」事件發生。最近日本一名正妹OL的自拍照在推特上掀起熱議，白皙的皮膚和水靈的大眼睛讓男網友們為之傾倒，但仔細看背後鏡子裡的反射，才發現這名正妹的真實身分是一名中年大叔，讓所有人都嚇壞了。

根據日媒報導，這名正妹OL「在宅のアーマー」在推特上發文，並附上了一張電梯內的自拍照，畫面中她露出甜美笑容，再加上精緻的五官和白皙皮膚，讓不少男網友都為之著迷；然而她的後方卻還有一名中年大叔，同樣舉起手機自拍，許多人看到這詭異的「巧合」瞬間就察覺真相。

事實上，這名正妹OL的真實身分就是鏡中反射的那名中年大叔，從照片右下方的「FaceAPP」字樣可以得知，大叔使用了變臉APP讓自己化身美女，而且他在推特簡介中也絲毫不避諱，大膽挑明自己就是一名50多歲的大叔，因為沉迷於變臉APP，所以經常上傳一些變身正妹的照片。

推文發布至今已經超過11萬人按讚，大多數人對於真相都非常震驚，紛紛留言：「太過震驚讓我剛剛喝的東西全噴出來了…」、「還以為是個大美人，沒想到是個可愛的胖叔叔」；儘管如此，因為大叔時常在社交平台和粉絲互動，可愛且大方的性格深受粉絲喜愛，如今他的推特已經有7千多名粉絲，Instagram上也有超過1.2萬人追蹤，人氣絲毫沒有受到影響，反而還有所增加。