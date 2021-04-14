印尼峇里島有居民在水溝裡發現一隻奄奄一息的小狗，瘦到只剩皮包骨，而且狗鼻與後腿都被膠帶綁住，趕緊聯繫動保組織救援，推測牠應該是被不肖人士捕捉，原本要運往非法狗肉市場販售，途中牠幸運掉下來躲過一劫，讓不少人都感到相當不捨。

根據《Boredpanda》報導，峇里島(Bali)有民眾在水溝裡看到一隻小狗，待在原地將近兩星期，因此感到有些擔心，隨即通報當地動保組織「Mission Pawsible」，進一步發現牠的狗鼻與後腿都被膠帶捆住，導致牠無法進食與活動，再晚一步就可能餓死。

動保組織將狗帶至獸醫院救治，並替牠取名為「阿莫(Mo)」，推測牠被不肖人士抓到，打算運往非法狗肉市場販售，途中牠可能不斷掙扎，順利從車上掉下來，並逃到水溝裡躲藏，幸運逃過被殺的命運，但由於阿莫的傷勢嚴重，必須動手術才能保命。

阿莫的嘴鼻部位因長期被膠帶捆住，導致部分肌肉已壞死，若不立即進行手術，恐會有喪命的風險，獸醫師先是切除壞死的肌肉，再用皮膚移植將鼻樑重新縫合，由於手術風險非常大，獸醫師擔心阿莫恐撐不過來，不過牠靠著堅強的生命力從手術中醒了過來。

阿莫經過如此悲慘的遭遇，但牠仍選擇相信人類，近日順利找到新主人，適應力極強的牠抵達新家後，並未因陌生環境而感到害怕，甚至安心地在主人的床上睡了10個小時，新家還有其他狗與牠作伴，阿莫再也不會挨餓受凍。不少人看到阿莫的故事後都非常感動，表示「阿莫真的好勇敢，只要活著就還有希望」、「天無絕人之路，牠的命運從此改寫了！」。