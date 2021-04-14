冠斑犀鳥的嘴上有個頭盔狀的突起，叫做盔突，外型巨大，看起來很卡通，一副人畜無害的模樣，不過日前卻被民眾直擊殘忍獵食的一面，只見牠將長長的鳥喙塞進鳥籠中，直接將寵物鳥「戳出」狂嗑，衝擊畫面震驚無數網友。

臉書粉專《All Singapore Stuff》日前分享一段冠斑犀鳥獵食的殘酷畫面，內容提到，新加坡一戶民宅的屋簷下掛著數個鳥籠，沒想到意外引起一隻冠斑犀鳥的注意，只見牠不斷在鳥籠之間徘徊，接著躍上一個鳥籠，以居高臨下之姿，將巨大的鳥喙塞進鳥籠縫隙，接著以迅雷不及掩耳的速度，戳進寵物鳥的羽毛縫隙，將寵物鳥叼出來。

畫面中可見，寵物鳥不斷在冠斑犀鳥的鳥喙間振翅掙扎，籠子周圍更是羽毛紛飛，影片中還隱約聽見目擊民眾驚呼連連，但可憐的寵物鳥依舊逃不過被生猛活吞的悲慘命運。

畫面曝光後，網友全嚇傻了，紛紛留言直呼「拍攝者不救？太沒有人性了」、「小鳥被禁錮在籠內已經夠可憐了，最後想逃還逃不了」、「對冠斑犀鳥來說，這根本是天上吊著的大餐」；不過也有人認為，弱肉強食本來就是自然法則，冠斑犀鳥只是遵循天性，獵食維生，再者，寵物鳥的飼主也沒想過小鳥在籠子內會遇到危險，希望大家引以為鑑，以後保護好自己的寵物鳥，避免憾事再次發生。

冠斑犀鳥主要棲息於高大喬木的頂部，是雜食性鳥類，以水果、昆蟲和小型脊椎動物為食，包括蝸牛、鼠類、小蛇、小鳥等，牠們在獵食時，會先將食物拋至空中，接著用嘴準確叼住，再吞嚥下肚，至於消化不了的果核或是獸骨等食物殘渣，則會從胃中反吐出來。