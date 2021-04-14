俗話說：「狗是人類最忠心的伙伴」，狗狗只要認定了主人，就會付出自己所有的愛。大陸一名女子因為結婚搬到婆家居住，她的愛犬非常捨不得心愛的主人離開，所以每天都會準時到婆家報到、探親，可愛的模樣讓不少網友都覺得感動又好笑。

根據《頭條新聞》報導，四川西貢的劉姓女子因為結婚的關係必須搬到婆家居住，不過兩家的距離不算太遠，偶爾她也會回娘家住個幾天，但她飼養的愛犬還是非常捨不得主人不能時時刻刻陪在身邊，面對必須和心愛主人分離的處境，狗狗想出了一個好辦法。

劉女接受採訪時透露，每次自己要回婆家的時候，狗狗就會一路護送，之後的每天牠還會準時到婆家報到，就是為了要看看她、和她一起玩耍，只不過狗狗每次都是白天來，晚上就返回娘家，從來不在婆家過夜，而且如果劉女不在婆家的話，牠也絕對不會白跑一趟。

劉女和愛犬的故事在網路曝光後立刻引起熱議，狗狗有趣又可愛的行為讓不少網友看了都非常感動，「重情重義的狗狗」、「好可愛又好感動，看得我忍不住流眼淚」、「你真幸福，有個心裡都是你的狗狗，一定要好好愛牠」、「太通人情了，是個乖孩子」、「在人眼裡狗只是寵物，但在狗眼裡主人就是牠們的全部」、「牠只是想看看你在婆家過得好不好」。